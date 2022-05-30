المنافذ الحدودية: إجراءات للتخلص من البضائع المخالفة لشروط الاستيراد
المستقلة/-اتخذت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية إجراءات مكثفة للتخلص من البضائع المخالفة لشروط الاستيراد والتي يراد إدخالها عبر الموانئ، وأهمها الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “الهيئة شكلت لجنة يترأسها رئيس هيئة المنافذ لتعمل إلى جانب الفرق المختصة، من أجل التخلص من المواد المخالفة لشروط الاستيراد والتي عده مواد خطرة للغاية”، مضيف أنه “تتم تصفية كل بضاعة يمضي عليها شهرا كاملا من دون مراجعة صاحب العلاقة وتصادر من قبل الهيئة وفقا لتعليمات هيئة المنافذ الحدودية، كما أن هناك إجراءات سريعة تتخذ بشأن المواد التي تشكل خطرا على صحة المواطن أو الموانئ والعاملين فيها”.
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