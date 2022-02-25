الملك عبدالله يغادر الاردن متوجها إلى أبوظبي

المستقلة /- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الجمعة، متوجها إلى أبوظبي.

ويجري جلالته مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباحثات تتناول العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما يتسلم جلالة الملك وجلالة الملكة جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائباً لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.