الملك سلمان يدعو المسلمين لنبذ الخلافات

المستقلة /- دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل والحوار والتعاون على البرّ والتقوى.

وأكد الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان يوم الاثنين، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.

وقال: “نأمل من الجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة والمبادرة بأخذ اللقاح.

وأضاف: “نعتز بإجراءات المملكة النموذجية والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين من الجائحة”.

وشكر الملك سلمان الجنود المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وشكر العاملين في القطاع الصحي وجميع العاملين في قطاعات الدولة الذين وضعوا أمن البلاد وسلامة أبنائها والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار.

وصرح قائلا: “جعل الله من رمضان رحمة للعالمين وفرصة للمسلم أن يراجع نفسه وعمله بما يتضمنه الشهر الجليل من دروس جليلة تحض على التنافس في الخيرات والأعمال الصالحة.

وأشار إلى أن رمضان يحل علينا والعالم أجمع مازال يعيش هذا الظرف البالغ الأثر والمرحلة الصعبة نتيجة انتشار وتفشي جائحة كورونا رغم الإجراءات التي عمل بها المجتمع الدولي للحد من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

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