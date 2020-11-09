الملكة إليزابيث تظهر بالكمامة للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

المستقلة.. ظهرت الملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي الكمّامة لأوّل مرة في الأماكن العامة منذ جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بداية 2020.

وكان ظهورها بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لـ “الجندي المجهول” التي أقيمت في كنيسة ويستمينستر في بالعاصمة البريطانية لندن.

وأطلت الملكة أمام مقبرة “الجندي المجهول” بإطلالة سوداء أنيقة، حيث إرتدت معطف، مع قبعة وقفازات وحقيبة يد بنفس اللّون الأسود، وكمامة مناسبة للإطلالة، وقامت الملكة بوضع باقة ورد على الضريح.

وظهرت الملكة في عدة مناسبات كانت قبل أشهر الماضية دون كمامة، على الرغم من أن الحكومات ومنظمة الصحة العالمية نادت باتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي العدوى، والحد من تفشي الفيروس في البلاد.

الجدير بالذكر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد أصيب بفيروس كورونا قبل أشهر، ومنذ أيام انتشرت أنباء تفيد بأن ابنة ولي العهد الثاني الأمير ويليام قد أصيب هو الأخر في شهر نيسان ولكنه فضل أن يبقى الأمر سراً.

وقام بعزل نفسه في منزل “أنمر هول” بـ” بنورفولك” الذي أهدته إياه الملكة، واتبع ويليام الاجراءات العلاجية حسب ما قيل له من أطباء القصر الملكي، وكان يخشى أن يُعرف الأمر للعامة فيسود القلق.

وقام بإجراء عدة مكالمات مرئية ضمن مهامه الملكية حتى لا يشك أحد بإصابته.

وعن عائلته خرجت تقارير الأسبوع الماضي تقول على لسان مقربين من العائلة أن الدوقة كيت وأبنائهم كانوا بخير ولم يلتقطوا العدوى.