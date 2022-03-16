الملحن حامد هاشم في أول تعاون فني مع نوال الكويتية

المستقلة/- أعلن الملحن حامد هاشم عن أولى الأعمال الغنائية التي شرع في تنفيذها موسيقياً، لصالح الفنانة الكبيرة نوال الكويتية ،  ليبصر هذا التعاون ضمن الأعمال التي ستعلن عنها قريبا الفنانة نوال الكويتية.

وعلى هامش هذا التعاون عبرت الفنانة نوال عن سعادتها بهذا التعاون لكون  الملحن حامد هاشم يمتلك زمام الأدوات الفنية للحن الشرقي والخليجي على وجه الخصوص ، مشيرة الى أن العمل الذي يجري تنفيذه من كلمات مشرف العتابي ، ومن توزيع  نور هاشم وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .

ويعد هذا العمل الذي يجمعه بالفنانة نوال الكويتية ، بمثابة انطلاقة جديدة للملحن حامد هاشم لأعمال جديدة مع عدد من النجوم الخليجيين سيتم التصريح عنها قريبا .

والملحن حامد هاشم هو من جيل الشباب ، ويحمل شهادة البكالوريوس في الموسيقى الشرقية بدرجة امتياز من المعهد الوطني للموسيقي ” جامعة اليرموك ” ، استطاع خلال فترة ليست بالكبيرة أن يثبت نفسه وسط كبار الملحنين ، علما بان الملحن حامد هاشم يشغل حاليا إدارة الأعمال للفنان أصيل أبو بكر ، لتشكل المرحلة القادمة علامة فارقة في حياته خصوصا بعد هذا التعاون مع الفنانة نوال الكويتية .

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