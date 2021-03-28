الملتقى الوطني يحمل البرلمان مسؤولية معالجة الخلل في الموازنة

المستقلة/- حمل الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية مجلس النواب المسؤولية الدستورية والأخلاقية لمعالجة جوانب الخلل في مسودة قانون الموازنة وإبعادها عن المصالح الحزبية والفئوية وملاحظة الأولويات الشعبية في معالجة الفقر و الحرمان وتقديم الخدمات واطلاق عجلة التنمية والإعمار.

وقال الملتقى في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاحد ،منذ أشهر و الموازنة العامة تراوح في أدراج مجلس النواب ودهاليز القوى السياسية في ظل تحديات إقتصادية ومعيشية خانقة يعيشها الشعب بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها على قوت المواطنين وأرزاقهم اليومية.

وأشار الى مضي أكثر من سنة ونصف على آخر موازنة في العراق في مشهد يعكس مقدار الإستهانة و الإستهتار من قبل الحكومات المتعاقبة و مجلس النواب المنتخب .

وأوضح الملتقى انه اشر جوانب خلل في الموازنة تتعلق بوجود “تلاعب واضح من قبل الكتل السياسية وتناقض في المواقف بين ممثليها في الحكومة ومجلس النواب تجاه فقرات الموازنة.” ، مع ” إستمرار في الحالة الهلامية للفلسفة الإقتصادية للدولة وبناء الموازنة العامة وارتهان كبير لشروط البنك الدولي”.

كما اشر “غياب موازنة البرامج أو موازنة المواطن و التمسك بالموازنة التقليدية التي تفتقد للشفافية وقياس الأثر والنتائج” ، مع “التلاعب في سعر الصرف للدينار مقابل الدولار بدون وضع سياسات واضحة للحد من تأثيره على المواطنين”.

ونوه الى “غياب سياسات الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن وخاصة الشرائح الفقيرة والمحرومة” إضافة الى ” غياب العدالة في التوزيع بين المحافظات”، و ” ضعف دعم مؤشرات التنمية الإقتصادية والزراعية والصناعية”.

وأكد البيان “عدم وجود خطة لتقليل مؤشرات الفقر، بل هناك استهداف للفئات الهشة والفقيرة من خلال فرض الضرائب و تخفيض قيمة الدينار العراقي دون تقديم ما يدعمهم من قبل الدولة”، كما أن هناك “ضعف كبير في دعم المؤسسات التربوية” ،و “غياب سياسات دعم القطاع الصحي لمكافحة جائحة كورونا”، إضافة الى “غياب سياسات تشغيل الشباب وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص والمختلط”.

ودعا الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية القوى المجتمعية والأفراد كافة إلى تكثيف جهودهم للحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه الدستورية لإستثمار ثرواته الطبيعية من النهب والسلب الحزبي والفئوي.