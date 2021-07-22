المكسيك تسحق فرنسا في أولمبياد طوكيو

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-07-22 10:22:33Z | | ÿ¾Öèÿåw¯sÀ

المستقلة/- ألحق المنتخب المكسيكي هزيمة ساحقة بنظيره الفرنسي (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في إطار فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وتقدم منتخب المكسيك بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، سجلهما كل من ألكسيس فيغا وفرانسيسكو كوردوفا في الدقيقتين (47 و55) على الترتيب.

ورد الفرنسي أندريه-بيير جينياك بهدف “للديوك” سجله في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وعاد المنتخب المكسيكي وأضاف هدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، أوريل أنتونا وإدواردو أغيري في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “أجينوموتو نيشيغاوكا” في العاصمة طوكيو.

وحصد منتخب المكسيك بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الأولى.

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