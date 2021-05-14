المقاومة تطلق عملية حمم الهاون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة /- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدأ تنفيذ عملية عسكرية ضد الارتال والمواقع العسكرية على تخوم غزة.

وأطلقت سرايا القدس اسم “حمم الهاون”، وأعلنت بأن الهدف “قصف مواقع وحشود عسكرية على طول حدود قطاع غزة”.

وأعلنت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية وصفت بأنها “الأعنف” على الأراضي المحتلة، وذلك ردا على العدوان الاسرائيلي الذي ارتكب جرائم بحق المباني والمدنيين.

وذكرت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”، على قناتها في تطبيق “تليغرام” أنها أطلقت رشقات من الصواريخ على مدينتي كريات ملاخي وبئر السبع ومستوطنة نتيفوت في جنوبا، إضافة إلى عسقلان واشدود.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أكد الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في “تويتر” إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الواقعة تحت قصف المقاومة.