المقاومة تدك تل أبيب ويافا وحيفا

المستقلة /-أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عشرات الصواريخ من قطاع غزة، نحو مدينتي تل ابيب ويافا، ردا على استهداف المنشآت السكنية والابراج في القطاع.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: “لأول مرة منذ الجولة، دوت صفارات الإنذار في (عيمك يزرعيل) جنوب شرق حيفا”.

بدوره، أكد روعي شارون، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن وابل الصواريخ الأخير هو أبعد ما أطلقته حركة حماس على الإطلاق، حيث وصلت إلى منطقة مرج بن عامر.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت قبل قليل، أنها قصفت مدينة تل أبيب، بعشرات الرشقات الصاروخية، أسفر عن اطلاق صفارات الإنذار.