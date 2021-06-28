المفوضية تهدد بفرض عقوبات على الأحزاب عند مخالفة نظام الحملات الانتخابية

المستقلة/- هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض عقوبات على الأحزاب والمرشحين في حال مخالفة نظام الحملات الانتخابية.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان في تصريح لصحفية “الصباح” تابعته المستقلة: إن “هناك إجراءات ستتخذها المفوضية تتضمن فرض عقوبات مالية على جميع الأحزاب والمرشحين الذين تؤشر عليهم شكوى مثبتة وفيها خرق لنظام الحملات الانتخابية، كاشفا عن تشكيل لجان لرصد تلك الحملات وتثبيت المخالفات. وفي غضون ذلك، أكدت المفوضية أن إعلان النتائج الأولية وانتهاء عملية الاقتراع ستفصل بينهما 24 ساعة فقط.

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