المفوضية تصدر تعليمات تنفيذ قرعة مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2021

المستقلة /- أصدر مكتب انتخابات الكرخ تعليمات تنفيذ قرعة مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2021.

وذكرت وثيقة حصلت المستقلة ، اليوم الأربعاء ،” يكون عدد الكرات التي تحمل ارقاماً متسلسلة بعدد المرشحين لكل دائرة انتخابية و يبدأ الرقم التسلسلي للكرات من رقم (20)، وسيتم ابتداء استبعاد الكرات (1-19) وكذلك الرقم (56) لأغراض تنظيمية”.

واضافت أنه” سيتم تطبيق ما جاء بالفقرة (۲) آنفا لكل دائرة انتخابية” مبينة أن”تبدأ القرعة بشكل متتالٍ بحسب الدوائر ضمن الرقعة الجغرافية المكتب انتخابات الكرخ (11- 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17) وتابعت أنه” يتم ترتيب أسماء المرشحين لكل دائرة ألفبائية من من (أ – ي) ويتم تدوير الكرات من قبل موظف المفوضية عكس عقرب الساعة، لغرض خلطها أربع دورات ومن ثم يتم التدوير باتجاه عقرب الساعة لإخراج الكرة واحتساب رقمها للمرشح ويتم تسجيل الرقم الذي حصل عليه المرشح في بوستر الأسماء الورقي، وكذلك الالكتروني المعروض على الشاشة، ثم يعاد تسلسل المرشحين بعد انتهاء القرعة بحسب الأرقام التي حصلوا عليها تصاعدياً ليثبت ذلك في ورقة الاقتراع.

وبينت خلال الوثيقة أنه” في حال خرجت كرتان من الجهاز سهواً يتم إعادتهما إلى الجهاز سريعاً من دون النظر إلى ارقامها أو الإعلان عنها، وتستأنف القرعة بالآلية نفسها وسيتم اجراء قرعة مرشحي الكوتا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المكتب الوطني.

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