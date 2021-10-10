المفوضية العليا : توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد

المستقلة/-علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على أنباء أفادت بوجود أعطال وتوقف محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “المفوضية لديها فريق فني من موظفين فنيين مختصين من المفوضية ومن وزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم ارجاء العراق لتصليح اي خلل فني قد يحدث”.

وبينت الغلاي أن “هناك تواصل مباشر من خلال 100 موظف فني متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل اي مشكلة قد تواجه موظفي الاقتراع بأجهزة التصويت”.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن “المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، لديها خطط بديلة ولديها اجهزة بديلة لاي جهاز قد يتعطل او يتوقف”.
وأكدت أن “العملية الانتخابية تسير بنزاهة واقبال جيد”، مشيرة إلى أن “توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد لكن هناك فرق فنية تعالج اي خلل قد يحصل بأسرع وقت بما لا يؤثر على العملية الانتخابية”.

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