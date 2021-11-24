مفوضية الانتخابات : الاسبوع المقبل إعلان النتائج النهائية بعد بت بجميع الطعون

المستقلة /- رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان يشهد الاسبوع المقبل إعـلان النتائج النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون.

وقال الـفـريـق الاعـلامـي فـي المـفـوضـيـة العليا المـسـتـقـلـة لـلانـتـخـابـات، عــمــاد جـمـيـل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “المـفـوضـيـة انـهـت امـس الــثــلاثــاء، الــعــد والــفــرز الــيــدوي لـــ389 مـحـطـة مـطـعـونـا بـهـا فـي مـحـافـظـة ذي قــار، بـنـاء عـلـى قــرار الـهـيـئـة القضائية لـلانـتـخـابـات، بـحـضـور ممثلي المـرشـح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.

وأضــاف جميل أن “نتيجة عملية العد والـفـرز الـيـدوي لمحطات هـذه المحافظة سترفع إلـى مجلس المفوضين، لاتخاذ الـتـوصـيـة المـنـاسـبـة بـشـأنـهـا فـي ضـوء الإجـــراءات المـتـبـعـة، ورفـعـهـا إلـى الهيئة القضائية للانتخابات”.

واعــــرب عــن امــلــه ان “يـشـهـد يـــوم غـد الـخـمـيـس الانـتـهـاء مـن بـاقـي المـحـطـات البالغ عددها 481 محطة، موزعة بواقع 217 فـي نـيـنـوى، والمـثـنـى 49 ،والنجف 31 ،وبــغــداد 184″، مـرجـحـا ان “يشهد الاسبوع المقبل إعـلان النتائج النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون”.

وأكد ان “مجموع الطعون الكلي بلغ 1436 ، واحــد وعـشـرون منها تـم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 قبلت بنقض موضوعي، في حين أن هناك 15 طعنا مقبولا فيها نقض إجرائي، وسيحدث فيها عـد وفــرز بمحطات تلك الطعون، ويبلغ عددها 870 محطة”.

وتـابـع جميل، أن “المـتـبـقـي مـن الـطـعـون 1415 ، وتمت المصادقة عليها، بينها 68 جرى فـيـهـا عــد وفــرز ســابــق، وهــنــاك 1347 أوصت المفوضية في وقت سابق بردها، وصادقت عليها الهيئة القضائية”.