المغرب يضبط نصف مليون قرص مخدّر

المستقلة /…. حجزت الشرطة المغربية نحو نصف مليون قرص طبيّ مخدر في حاوية موجهة إلى “دولة في إفريقيا جنوب الصحراء” خلال عملية مساء الخميس في ميناء طنجة شمال البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة “قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة بشكل غير مشروع صوب دولة في إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأوضحت أن العملية جرت “في إطار التعاون الثنائي المشترك” مع مكتب مكافحة المخدرات الأميركي (دي إي إيه).

وكانت الشرطة المغربية قد حجزت عام 2020 أكثر من 470 ألف قرص مخدر، أي أقل 66 بالمئة من الكمية المحجوزة العام السابق، وفق الأرقام الرسمية.

ويبقى القنب الهندي أكثر المخدرات المحجوزة في المملكة بـ217 طن عام 2020.

وأضاف البيان أن السلطات المغربية كلّفت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ومكتب مكافحة المخدرات الأميركي لتحديد “الامتدادات والارتباطات الدولية المحتملة لهذه القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط دوليا في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية”. (النهاية)

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