المغرب يرسل 40 طنا من المساعدات للفلسطينيين

المستقلة /-أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، بإرسال 40 طنا من المساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة، بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن المساعدات تشمل أغذية وأدوية وأغطية وستنقلها طائرات عسكرية.

وأدان المغرب أيضا “بأشد العبارات أعمال العنف المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها إلا إلى تعميق الهوة، وتأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة”

وجدد المغرب دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.