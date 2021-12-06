المغرب يحصد فضية ونحاسيتين في بطولة العالم للهيب هوب

المستقلة/- تمكن حاتم العمارتي وزميله أيمن فكري من تحقيق نتائج مشرفة خلال مشاركتهما في بطولة العالم للهيب هوب “Hip Hop Unite 2021″التي أقيمت في مدينة أجان بفرنسا، حيث تمكنا من الفوز بميدالية فضية و ميداليتين برونزيتين في فئتين مختلفتين.

هذه البطولة العالمية التي نظمتها الجامعة الدولية “FISAF“، شهدت مشاركة أزيد من 500 مشارك قدموا من 11 دولة من مختلف بقاع العالم.

وتألق البطلان المغربيان في المسابقة الخاصة بصنف الفردي هيب هوب مبارزة “Battle 1vs1” وتمكن من خلالها البطل حاتم العمارتي ذو 30 عاما من التتويج بالميدالية الفضية، فيما توج البطل أيمن فكري ذو 26 عاما بالميدالية النحاسية وعادت الميدالية الذهبية في هذه المسابقة للبرتغال.