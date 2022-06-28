المغرب يتوج بكأس العرب لكرة الصالات.. والعراق ثانيا

المستقلة/- توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب للصالات2022، بعد فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام في السعودية.

وسجل عبد اللطيف فاتي، غيث عرب هدف عكسي، ويوسف جواد أهداف أسود الأطلس الثلاثة، ونال المغربي أنس العيان جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وحافظ أسود الأطلس على لقبهم العربي، بينما نال العراق المركز الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات العربية.

وحسم منتخب المغرب لقب بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 في نسختها السادسة، التيي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في السعودية.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، بعد أن حقق 3 انتصارات على منتخب الكويت 6 – 4 ومنتخب الصومال 16 – 0 ومنتخب موريتانيا 13 – 0. وفي دور الثمانية فاز على المنتخب الليبي بنتيجة 3 – 0، ثم اجتاز عقبة منتخب مصر في نصف النهائي بالفوز 5 – 2.

في المقابل، تأهل منتخب العراق وصيفاً في ترتيب المجموعة الثانية بعد التعادل مع منتخب مصر 3 – 3 ثم الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3 – 2، وفي الدور ربع النهائي فاز على منتخب السعودية 3 – 2 وفي دور الأربعة كسب منتخب الكويت بنتيجة 2 – 1.

وأقصى المنتخب المغربي منتخب مصر من نصف النهائي، كما تفوق المنتخب العراقي على منتخب الكويت.