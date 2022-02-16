المغرب تحقق مع شقيق (ملاك الموت)

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام مغربية بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش استنطقت الشقيق الأكبر لـ”ملاك الموت” المتابع على خلفية جريمة “لاكريم” التي راح ضحيتها طالب بكلية الطب.

وذكرت وسائل الإعلام أن المتهم الذي يدعى “ج. ت” والمدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، حاول نفي التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشاركة في القتل وإدخال السلاح.

وانصبت التحقيقات مع المتهم بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الجريمة، وتقديم مساعدة لأفراد العصابة الإجرامية، حول اتهامه بإدخال سلاح جريمة “لاكريم” المافيوزية إلى مدينة مراكش، وتسليمه للقاتلين المأجورين اللذين تكلفا بتنفيذها، وذلك بتكليف من شقيقه المعروف في أوساط الجريمة بهولندا.

وقررت غرفة الجنايات تأجيل استمرار الاستنطاق والمرافعات إلى غاية فاتح مارس المقبل، بعد أن تم استنطاق 10 متهمين والإجابة عن العشرات من الأسئلة، التي طرحت عليهم من قبل القاضي والنيابة العامة والدفاع.

 

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