المغربي معاذ زحافي يحقق رقما عالميا ويعزز طموحه نحو التألق

المستقلة/- سجل العداء المغربي معاذ زحافي في ملتقى Meeting Percy Beard Track, Gainesville, FL بالولايات المتحدة الأمريكية، رقما قياسيا للسنة في سباق 800 م، بزمن دقيقة و43 ثانية و69 جزء من المائة، متقدما على الجامايكي رجاي هاملتون الذي سجل دقيقة و46 ثانية و30 جزء من المائة، في حين عاد المركز الثالث للعداء جون ريفيرا من بورتوريكو والذي قطع مسافة 800 متر بزمن دقيقة و46 ثانية و42 جزء من المائة.

وبهذا الإنجاز تمكن العداء المغربي، وأيضا من التأهل إلى بطولة العالم المنتظر تنظيمها بولاية أوريجون الأمريكية، شهر تموز المقبل.

ويواصل معاذ زحافي، الذي يتابع دراسته في علم البيولوجيا بإحدى الجامعات الأمريكية، تدريباته تحت إشراف والده، العداء السابق محمد زحافي، حيث ينتظر أن يشارك في العديد من الملتقيات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وسبق للعداء المغربي معاذ زحافي الذي ينتمي إلى نادي الفتح الرباطي، أن فاز بسباق 800 متر في بطولة فرنسا المغلقة في 2018، كما فاز بالميدالية الفضية ضمن بطولة الجامعات الصيفية بنابولي الإيطالية، كما تأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الرباط في 2019