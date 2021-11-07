المغربي عصام حميش يعلن عن مفاجأة رفقة سعد رمضان

المستقلة/- أعلن المنتج المغربي، عصام حميش، عن مفاجأة فنية سترى النور في الأيام القليلة المقبلة.

وكشف عصام حميش الذي سبق له أن صنع وأشرف على عدة أعمال فنية، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنه بصدد التحضير لعمل غنائي باللهجة المغربية رفقة النجم اللبناني، سعد رمضان.

وأعرب النجم اللبناني، سعد رمضان عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع عصام حميش، الذي سبق له أن أشرف على عدة أعمال فنية تخص أشهر نجوم العالم العربي، من بينهم الشاب خالد وبلقيس فتحي ويارا وديانا حداد وابتسام تسكت ورضوان الأسمر وآخرون.

يذكر أن عصام حميش كان له الفضل الكبير بطرح فكرة فنية من شأنها المساهمة في انتشار الدراما المغربية عربيا، عن طريق غناء النجمة اللبنانية، يارا لشارة مسلسل “ولاد العم” المغربي، الذي عرض في وقت سابق على قناة MBC5، من إنتاج شركة spectop، لصاحبتها، فاطمة بنكيران.

إلى جانب هذا، اختار “issam event” الوقوف على جميع تفاصيل العمل، انطلاقا من اختياره للنجمة اللبنانية، يارا، والإشراف على الأغنية.