المغربي عصام حميش يختار الفنانة يارا لغناء شارة ”ولاد العم”

المستقلة/- ينتظر أن تشهد الساحة الفنية المغربية، في الأيام القليلة المقبلة، مشروعا يعد الأول من نوعه في تاريخ الدراما المغربية، ويرجع الفضل في هذه الخطوة، للمبدع المغربي، عصام حميش، الشهير في مجال تنظيم الحفلات والتظاهرات الفنية، إلى جانب إشرافه على العديد من المشاريع الفنية رفقة أشهر نجوم العالم.

وقام عصام حميش الشهير بلقب “issam event”، بالإشراف على فكرة فنية من شأنها المساهمة في انتشار الدراما المغربية عربيا، عن طريق غناء النجمة اللبنانية، يارا لشارة مسلسل “ولاد العم” المغربي، المرتقب عرضه رمضان المقبل، على قناة MBC5، ومن إنتاج شركة spectop، لصاحبتها، فاطنة بنكيران.

إلى جانب هذا، اختار “issam event” الوقوف على جميع تفاصيل العمل، انطلاقا من اختياره للنجمة اللبنانية، يارا، والإشراف على الأغنية.

ويحمل مسلسل “ولاد العم” توقيع المخرج، إبراهيم الشكيري، وتصور أحداثه بمدينة الدارالبيضاء، ويجمع عددا من الممثلين يتقدمهم عزيز داداس، وفاطمة خير، وربيع القاطي وعبد الله ديدان، وسعيد آيت باجا، ونعيمة بوحمالة، وغيرهم من الوجوه التي تجسد بطولة العمل.

وتدور قصة المسلسل الجديد، حول قصة حب عنيفة، ويوميات عائلتين تجمع بينهما مجموعة من النقط المشتركة.

يذكر أن عصام حميش تعامل مع أشهر النجوم، من بينهم المغني العالمي، الشاب خالد والفنانة اليمنية الإماراتية، بلقيس فتحي، ولعب الدور الأساسي في نجاح أغنيتها المغربية “تعالا تشوف، بالإضافة إلى تعامله مع النجم العراقي، ماجد المهندس وثلة كبيرة من مشاهير الوطن العربي.