المغربي صمد صدق يطلق كليب “مليتيني”

المستقلة/- أطلق الفنان المغربي “صمد صدق” فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “مليتيني”، في تعاون هو الأول مع شركة الإنتاج الكويتية “شاهين ميوزيك”.

الأغنية من كلمات وألحان “مروان أصيل”، وتوزيع “أمين العبيدي”، في حين أشرف على إخراج الكليب “حسن الكرفطي”.

الأغنية أطلقت عبر مختلف الإذاعات الوطنية والعربية، وعبر القناة الرسمية لشركة “شاهين ميوزيك” على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد هذه الأغنية هي الثانية في مشوار “صمد” الفني، حيث طرح أولى أغنياته تحت عنوان “كوني ليا” السنة الماضية، والتي تعامل من خلالها مع المؤلف والملحن نفسه “مروان أصيل”.

هذا، وكشف “شاهين بدر البابطين” الرئيس التنفيذي لشركة “شاهين ميوزيك”، أن اختيار إنتاج أغنية مغربية من قبل شركة خليجية، يحمل أكثر من دلالة ومعنى، في مقدمتها أن الفن “لا هوية ولا جنسية له”، بل هو لغة عالمية مشتركة بين الشعوب، تلغي الحدود وتتجاوز الفوارق وتقرب القلوب، وتصنع حوارا حضاريا راقيا.

من جانبه، قال الفنان “صمد صدق” إنه سعيد باختياره ضمن ثلة من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، للانضمام إلى شركة “شاهين ميوزيك”، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون إضافة نوعية للطرفين، ومحفزة للإبداع والعطاء في المستقبل.

والفنان “صمد صدق”، من مواليد العاصمة الرباط، حاصل على الماستر في إدارة الأعمال.

اكتشفت موهبته في المرحلة الابتدائية بين أصدقائه وعائلته، قبل أن يدخل تجربة الغناء عبر إعادة أداء مجموعة من أغاني النجوم والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر دخول المجال الفني بشكل احترافي في 2021.