المغربي حمزة جرندي “مذنب”

المستقلة/- يستعد الفنان المغربي الشاب، حمزة الجرندي، في الأيام القليلة القادمة، لطرح فيديو “كليب” عمله الفني الجديد، “مذنب”.

أغنية “مذنب” مولود فني جديد للفنان الجرندي، تدخل في صنف الأغاني الراقية والهادئة، والتي تحمل رسائل هادفة، كما هو معروف على الفنان هذا النوع من الأغاني، بالإضافة إلى إحيائه الأغاني التراثية القديمة كالقدود الحلبية والمواويل الطربية، والإنشاد، بحكم انتمائه لمدينة الفن العريق والأصالة، مدينة فاس العريقة.

وتم تصوير فيديو كليب “مذنب” في كل من مدينة بنسليمان، حيث يقيم الفنان بالمغرب، وبمدينة إسطنبول حيث إقامته بتركيا، وساهم في إنجاح هذا العمل طاقم تقني لابد من التعريف به، فكليب مذنب هو من توزيع، ميكساج ومساترينغ الفنان، حسن مارة، ومن إخراج الفنان عطاء الله الإدريسي.

وكان آخر أعمال الفنان حمزة الجرندي “في آخر ساعة في الدنيا”، “كوفر” للفنان الكبير وائل جسار، وهو كذلك من توزيع المبدع الفنان حسن مارة، العمل الذي لقي نجاحا لافتا وتقديرا كبيرا، من طرف العديد من المتلقين ومتابعي الفنان.

ويعتبر الفنان المغربي، حمزة جرندي، من الفنانين الشباب الذين يحافظون على أصالتهم، يشق طريقه بثبات نحو النجومية، ويؤسس لطابعه الفني بأسلوبه الخاص، فنان اختار المجال الفني بشغف، دون أن ينسى تكوينه الدراسي، والأكاديمي، فهو حاصل على( bachelor) في الاقتصاد والتسيير، ولا زال يتابع دراسته بماجستير إدارة الأعمال (MBA) باسطنبول بتركيا.

ومنذ انطلاقته الفنية، أحيى الفنان العديد من الحفلات والمهرجانات محليا، ودوليا، وله عدد من الإنتاجات و الإصدارات على موقع “يوتيوب” وعلى مختلف المنصات الموسيقية مثل (Spotify-Deezer-Apple Music-Amazon Music-Anghami..).