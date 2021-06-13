المغربي حاتم عمور يطلق “أحلى إبداع” مباشرة من دبي

المستقلة/-إختار الفنان المغربي حاتم عمور أن يطلق أغنيته الجديدة “أحلى إبداع” مباشرة من دبي من خلال مؤتمر صحفي ضخم أقيم في فندق حبتور بالجبارة سيتي، من تنظيم شركة “ارتيسيتا”، بحضور عدد كبير من أهل الفن والإعلام.

وعن أغنيته الجديدة صرّح عمور أنه فخور جداً بغنائه اللهجة العراقية للمرة الأولى، مشيراً الى أنه اختار دبي بشكل خاص لإطلاق أغنيته، بعد الإنتشار الكبير الذي حققته أغنيته الأولى في الخليج العربي، وخصوصاً الحب الذي لمسه من أهل الإمارات.

وأكد عمور، أنه سيحرص كل فترة على طرح أغنية منفردة يتوجه فيها إلى الجمهور العربي عموماً والجمهور الخليجي والمغربي بشكل خاص.