المغربي إيهاب أمير يصدر أحدث أعماله بعنوان çayest””

المستقلة/- أصدر النجم المغربي إيهاب أمير أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “çayest” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “çayest” من كلمات وألحان إيهاب أمير و توزيع أيوب العمارتي الذي تعامل معه إيهاب من خلال مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، واختار إيهاب أمير أن يقوم بتصوير كليب الأغنية بمدينة الجديدة  تحت إدارة المخرج المغربي محمد علي العويني.

و تأتي أغنية  “çayest” ضمن مشروع ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم  6 أغنيات، يسعى إيهاب أمير لإطلاقها بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة أغنية جديدة، تتنوع بين مجموعة من الألوان الغنائية بالإضافة إلى أولى تجاربه الغنائية باللهجة المصرية التي سيصدرها في الأشهر القليلة القادمة.

ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لايهاب أمير بعد سلسلة الأعمال الفنية المميزة والتي لاقت نجاحا كبيرا، وكان أخرها كليب أغنية « السر القديم »، خلال مشاركته في  بطولة المسلسل المغربي الذي يحمل نفس الاسم، والذي جمع في بطولته عدد من النجوم المغاربة حيث حقق نسبة مشاهدة عالية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

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