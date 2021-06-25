المغربي أمين سلطان يصدر close بإيقاعات تراثية مغربية
المستقلة/-أصدر الفنان المغربي المقيم بالولايات المتحدة الامريكية أمين سلطان جديد أعماله الفنية و الذي حمل عنوان (close) أغنية شبابية ممزوجة بإيقاعات تراثية مغربية أصيلة ، لاقت اعجابا كبيرا من طرف الجمهور المغربي و حققت نسب مشاهدة عالية منذ طرحها .
و تعامل الفنان أمين سلطان في هذا العمل مع مجموعة من المبدعين المغاربة. يتقدمهم الكاتب المتميز يونس آدم و الملحن المبدع مهدي محجور أما التوزيع الموسيقي فتكلف به المايسترو حمزة الغازي ، فيما عاد إخراج الفيديو كليب الى المبدع عماد أوزيات .
ويحظى أمين سلطان بشعبية كبيرة لدى الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه يحيي سهرات كبرى هناك.
و يطمح أمين سلطان من خلال طرح هذا العمل إلى مد جسور التواصل مع الجمهور المغربي داخل و خارج أرض الوطن، كما أنه يستعد لتصوير عمل ثاني بالمغرب سيحرص من خلاله على اظهار مجموعة من التقاليد المغربية العريقة .
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