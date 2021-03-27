المغربية يسرى جنكل تطلق ”شكرا” امتنانا لخط الدفاع الأول ضد كورونا

المستقلة/- أصدرت الفنانة المغربية يسرى جنكل أحدث أعمالها  الفنية بعنوان “شكرا” ، من كلمات زكريا حداني ، ألحان ردوان ديري و توزيع  يونس جعفاوي  .

و تعود فكرة العمل للفنانة يسرى جنكل، الذي عبرت من خلاله عن عميق  تقديرها وامتنانها و فخرها  للدور الرائع والبطولي الذي قام به جنود الصف الأول، في مواجهتهم المباشرة والمستمرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب كل بلدان العالم، بما في ذلك وطننا الحبيب .

و للإشارة فالفنانة يسرى  تلقت تكوين موسيقي أكاديمي، و تشق مسارها الفني بخطى ثابتة، حيث كانت أولى خطواتها في هذا المجال سنة 2018، و من إصداراتها السابقة أغنية “GPS” ، كما أنه و بالموازاة مع الفن فهي تدرس الطب تخصص علاج النطق .

يذكر أن يسرى جنكل تحضر في الوقت الحالي للعديد من الأعمال و المشاريع الفنية  المنتظر إصدارها قريبا .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اغلاق قناة السويس ينشط من عبور البضائع عبر اراضى روسيا

اخبار مصر

نقفلها خالص؟ وزير النقل المصرى : بنشيل مليون مواطن يوميا

اخبار مصر

مع استمرار توقف الملاحة.. تعرف على عدد السفن التى تنتظر عبور قناة السويس

اخر الاخبار

3 أكياس أشلاء.. وزيرة الصحة المصرية تعلن حصيلة اصابات ووفيات حادث قطارى سوهاج

اخر الاخبار

المغربية يسرى جنكل تطلق ”شكرا” امتنانا لخط الدفاع الأول ضد كورونا

اخبار العراق

كربلاء تتسلم أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح ( أسترازينيكا )

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

اخر الاخبار

مصر.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب الحكومة بحماية المواطن من آثار رفع سعر الدولار

اخر الاخبار

السيسي يوجه بتوفير معاش ثابت للمصابين وصرف التعويضات لأسر الشهداء بحادث قطار سوهاج

اخر الاخبار

غوغل يحتفي بأول طبيبة في تونس والمغرب العربي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً

اخر الاخبار

مصر.. استخراج أفراد أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض العقار المنهار 

اخر الاخبار

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل اليابان

اخر الاخبار

بسبب أزمة الناقلة.. بضائع قد تنقطع من الأسواق

اخبار مصر

انهيار عقار من 10 طوابق في القاهرة .. والعشرات تحت الأنقاض