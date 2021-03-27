المغربية يسرى جنكل تطلق ”شكرا” امتنانا لخط الدفاع الأول ضد كورونا

المستقلة/- أصدرت الفنانة المغربية يسرى جنكل أحدث أعمالها الفنية بعنوان “شكرا” ، من كلمات زكريا حداني ، ألحان ردوان ديري و توزيع يونس جعفاوي .

و تعود فكرة العمل للفنانة يسرى جنكل، الذي عبرت من خلاله عن عميق تقديرها وامتنانها و فخرها للدور الرائع والبطولي الذي قام به جنود الصف الأول، في مواجهتهم المباشرة والمستمرة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب كل بلدان العالم، بما في ذلك وطننا الحبيب .

و للإشارة فالفنانة يسرى تلقت تكوين موسيقي أكاديمي، و تشق مسارها الفني بخطى ثابتة، حيث كانت أولى خطواتها في هذا المجال سنة 2018، و من إصداراتها السابقة أغنية “GPS” ، كما أنه و بالموازاة مع الفن فهي تدرس الطب تخصص علاج النطق .

يذكر أن يسرى جنكل تحضر في الوقت الحالي للعديد من الأعمال و المشاريع الفنية المنتظر إصدارها قريبا .