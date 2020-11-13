المغربية وهيبة مندريس تصدر جديدها باللهجة العراقية

المستقلة.. أصدرت  الفنانة المغربية وهيبة مندريس جديد أعمالها الفنية باللهجة العراقية ، وذلك على قناتها الرسمية باليوتيوب ، الأغنية تندرج ضمن خانة الأعمال الغنائية الدرامية بعنوان أنا إيش بيا ، من كلمات  الشاعر الغنائي العراقي رامي العبودي ، ألحان محمد سلام، التوزيع ل-جي فاير، والميكساج ماستورينغ للموزع المغربي نوح عبدي.

و اختارت الفنانة وهيبة مندريس تصوير فيديو كليب الأغنية رفقة طاقم العمل بين مدينة الدار البيضاء و سيدي رحال بعدسة المخرج المغربي يونس دنكاتي .

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية وهيبة مندريس يشتمل ريبيرتوارها الفني على العديد من الأغاني من بينها ‘’عايقة وفايقة، أنا وحدة ، و كدبته’’.

و الجدير بالذكر فالفنانة وهيبة مندريس المستقرة حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ، طرقت أبواب الفن سنة 2016م ، بعد معاناة مع أسرتها التي كانت ترفض ولوجها لعالم الفن و الموسيقى ، إلا أن عشقها للميدان الفني و إيمانها بموهبتها جعلاها أكثر إصرارا و تصميما على خوض غمار هذه التجربة ، حيث استطاعت أن تخلق لنفسها مكانا بين الأصوات النسائية المغربية في الساحة الفنية المغربية و العربية .

 

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