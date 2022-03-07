المغربية هند زيادي تعالج ظاهرة “التنمر” في اغنيتها الجديدة

المستقلة/- أطلقت الفنانة المغربية، هند زيادي، أحدث أعمالها الفنية، التي تحمل عنوان “زطم”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتطرقت زيادي، في كليب أغنيتها الجديدة “زطم”، لظاهرة التنمر، بمشاركة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”.

العمل الجديد من كلمات وألحان وتوزيع محمد شريف،  صور على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج  عبد الرحمان العلمي،  وإنتاج  أمين أحرميم، حيث أبدعت، هند زيادي، في تقديم دور مستمعة تعاني من التنمر، بسبب إصابتها بمشكل حب الشباب، مما خلف لديها مشاكل نفسية حادة، وسط مجتمع لا يرحم، الأمر الذي يجعلها تواجه العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية والمهنية.

غير أن ”زيادي” لم ترد لأغنيتها أن تكون مجرد سرد لمعاناتها من التنمر، بل ختمت أن  “زطم” قصة انتصار وتحدي للمتنمرين، ورسالة لضحاياهم  الذين يواجهون هذا السلوك إلى تحويله إلى قصة انتصار ودافع وقوة للنجاح والاستمرارية في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

و كتبت هند زيادي : التنمر هو ظاهرة عدوانية وغير مرغوب بها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، هذه رسالة موجهة للأشخاص المتنمرين وأيضا للذين يعانون من التنمر، أتمنى من كل قلبي أن تعم الانسانية بيننا بعدما انعدمت للأسف في أغلب الأحيان لكم مني كل الحب والاحترام.

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة المغربية، هند زيادي، وزملائها الفنانين، مع العمل الجديد، الذي حقق نسب مشاهدة عالية وتصدر المراتب الأولى  في الطوندونس  المغربي في ظرف وجيز.

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