المغربية هاجر عدنان تصدر أحدث أعمالها الفنية “الخاتم”

المستقلة/- أصدرت الفنانة المغربية هاجر عدنان مساء امس الجمعة أحدث أعمالها الفنية “الخاتم” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية “الخاتم” هدية من عدنان لكل مغربي ومغربية في حفل زفافهما، تحمل توزيعا عصريا بطابع تقليدي يرمز إلى ثقافة العرس المغربي.

واختارت هاجر عدنان التعامل في أغنيتها الجديدة على مستوى الكلمات مع الشاعر محمد أمير، فيما أشرف محمد فارسي على تلحينها، فيما تكلف بدر المخلوق بتوزيع نغماتها الموسيقية، أما فيديو كليب الأغنية فقد جرى تصويره بالمدينة الحمراء مراكش تحت إشراف المخرج أمين مرتضى وتحت ادارة أعمال عماد النجلاني .

وكانت آخر إصدارات الفنانة هاجر عدنان، منذ حوالي 3 أشهر، تحت عنوان “ماشي مالقيت”، والذي حقق نجاحا كبيرا، إذ حصدت أزيد من مليون ونصف مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

يشار إلى أن هذا العمل، يعد الثالث في مشوار نجمة ستار أكاديمي المغرب العربي والفائزة بنسخته الوحيدة، عقب قرارها العودة إلى الساحة الفنية بعد توقف اختياري دام حوالي الـ 10 سنوات.

وكانت بطلة السلسلة الكوميدية “دار الورثة” هاجر عدنان، قد اشتهرت بمشاركتها في عدة أعمال فنية ناجحة؛ على رأسها أغنية “اليوم خلاص”، “مانيش منا” التي عبارة عن ديو جمعها بالفنان بدر سلطان، ثم تألقت في الأغنية الجزائرية “لالة تركية” مع مغني الراب “أمين القيصر”.

وعلى مستوى مجال التمثيل، خاضت هاجر عدنان رمضان 2021 تجربة جديدة من خلال مشاركتها في سيتكوم “كلنا مغاربة ” لمخرجته صفاء بركة، والذي جرى عرضه عبر شاشة القناة الثانية، وهو العمل الذي جسدت من خلاله هاجر دور سيدة صحراوية تدعى “فنينة”.

يذكر أن الفنانة هاجر عدنان كانت قد شاركت رفقة الفنان زكرياء الغافولي في أداء أغنية شارة السيتكوم الرمضاني المذكور أعلاه، تحت عنوان “أنا مزاوك فيك”، وهي الأغنية التي حققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع يوتيوب، إذ حصدت حوالي 5 ملايين مشاهدة.