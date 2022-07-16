المغربية نرجس تعلن عن اغتيتها الجديدة (بيتك بيتك)

المستقلة/- طرحت المطربة المغربية، نرجس، برومو الأغنية الجديدة التي تحمل اسم «بيتك بيتك»، إذ هي أغنية على طريقة الديو مع المطرب المصري، محمد شاهين.

وقالت المطربة المغربية، نرجس، إن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان حسين محمود وإخراج مودي رجب وإنتاج محمد ناصف وتوزيع عمر الخضري، حيث تم تصوير الأغنية بشكل كامل في مصر.

وأضافت نرجس، أنها تستعد إلي طرح الأغنية بشكل كامل في الوقت القريب، وأن الأغنية من حديث الواقع.

وأوضحت نرجس، أنها تفتخر بالعمل مع فريق مصري وأسماء كبيرة من داخل الوسط الفني المصري، مشيرةً إلى أنها تستعد إلي تجهيز ألبوم كامل بجميع اللهجات العربية.

وينتظر جمهورها الأغنية كاملة، حيث لقى البرومو إعجاب الكثير، وذلك بعد نجاح المطربة المغربية نرجس، في كليبها الأول الذي تم طرحه بعنوان «صوتك عالي».

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