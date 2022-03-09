المغربية منال بنشليخة تهدي أغنية “عاري” للنساء ضحايا العنف

المستقلة/- أصدرت النجمة المغربية منال بنشليخة، مساء أمس الثلاثاء عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنية جديدة بعنوان “عَارِي”، معتبرة أنها صرخة استغاثة تضع الإصبع من جديد على جروح عدد من النساء ضحايا العنف.

واختارت منال بنشليخة كتابة كلمات الأغنية وتلحينها بنفسها، فيما تعاملت مع مديرها الفني منير معروف والموزع الموسيقي بنش إيند گيس، أما الإخراج فكان من توقيع المخرج المغربي فريد المالكي.

أغنية “عاري” تحكي قصة امرأة تعرضت للخيانة والغدر والعنف، وتسرد معاناتها، حيث اعتبرت منال أن العنف ضد النساء، موضوع يفرض نفسه، بغض النظر عن سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بل بالنظر إلى ما بات يخلقه من انعكاسات نفسية سلبية على المرأة والأبناء والمجتمع، خاصة أن الإحصائيات في المغرب تسجل أرقاما مخيفة عن النساء المعنفات، وتؤكد أن امرأة واحدة من اثنتين تتعرض للعنف.

وقالت بنشيخلة إن هاته الضحية إن لم تكن في شخص الأم أو الأخت، ستكون قريبة أو صديقة، سواء كان لفظيا أو جسديا، أو ماديا واقتصاديا، أو نفسيا، مبرزة أن معظمهن يفضلن في أغلب الحالات التزام الصمت وعدم التحدث، بسبب خوفهن من نظرة العائلة والمجتمع.

وأضافت “فيديو كليب “عَارِي” يسلط الضوء على 5 حالات تعرضن للعنف حقيقة، باختلاف أعمارهن ومستواهن الاجتماعي، كما يتطرق إلى ظاهرة تزويج القاصرات خاصة في المناطق القروية، حيث تغتصب طفولة”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منال بنشيخلة، كان ألبوما بعنوان “360”، اختارت من خلاله العودة إلى جذورها وأصولها المغربية، وتقييم حياتها كامرأة مغربية متحررة تعيش في مجتمع مغربي حديث، إذ حاولت مناقشة مجموعة من المواضيع، التي يفضل المجتمع فيها التزام الصمت.