المغربية  سكينة الرحباني تنافس ياسمين صبري

المستقلة/- نافست عارضة الازياء المغربية سكينة الرحباني الممثلة المصرية ياسمين صبري بالشبه الخارجي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الامر وتم التداول بصور فتاة الموضة المشار اليها على أنها الفنانة المعروفة التي تزوجت قبل فترة من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

سكينة الرحباني لم تتقصد إثارة الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي و انما فوجئت به وسعت الى توضيح الصورة بالقول أنها تريد التأسيس لشخصية مستقلة ضمن إطار الاضواء خصوصاً أن دخولها الى مجال التمثيل ليس مستبعداً وهي تملك الموهبة الفطرية التي تؤهلها لمثل هذه المهمة بكل جدارة .

سكينة تعتبر من أبرز عارضات الازياء المغربيات وقد توسعت آفاق شهرتها وصولاً الى عدد من الدول العربية وحتى أن ثمة عروض عمل وصلتها من مؤسسة تعمل في مجال الموضة على مستوى أوروبا .

لكن من الواضح أن خيار الرحباني هو الدول العربية قبل الانتقال الى النطاق الدولي الذي شرع له أبوابه كما حصل معها في أكثر من دولة عربية ، فهل ستنافس سكينة ياسمين صبري بالتمثيل كما نافستها بالجمال و الشكل الخارجي ؟.