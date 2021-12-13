المغربية رقية ماغى تطلق اغتيتها الجديدة Des souvenirs””

المستقلة/- طرحت النجمة المغربية، رقية ماغى، عشية يومه الأحد، أغنيتها الجديدة ”Des souvenirs”، على قناتها الرسمية بمنصة تحميل الفيديوهات يوتيوب، وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

واختارت رقية ماغى، أغنية راي في جديدها، وتعد هذه المرة الأولى التي تخوض فيها النجمة المغربية تجربة أداء هذا النوع الموسيقي.

صاغ كلمات أغنية “Des souvenirs” للفنانة رقية ماغى، كاتب الكلمات المغربي الشهير “يونس آدم”، لحنتها مواطنته المبدعة “أميرة زهير”، فيما عاد التوزيع للجزائري المتألق “زينو قندور”، ماستر “هشام بيرسوم”.

الفيديو تم تصميمه من طرف “عمر جواد” على طريقة “الأرت وورك”.

واختارت الفنانة المغربية الاشتغال مع فريق عمل مغاربي، عمل مع أشهر النجوم في العالم العربي، وحقق نجاحات لا تعد ولا تحصى.

وأعربت رقية ماغى عن سعادتها الكبيرة بإصدار عمل جديد مع نهاية السنة الجارية، خصوصا رفقة هذا الفريق، وصرحت قائلة: “كنت على تواصل دائم مع الكاتب الرائع يونس آدم من أجل الاستماع لآخر إبداعاته في كتابة الشعر الغنائي، ومن أجل اختيار عمل قريب مني ومن صوتي، ولفتت “Des souvenirs” انتباهي واستحوذت على مشاعري، ولمست احساسي، وأثرت بداخلي”.

وأضافت: “أحببت هذه الأغنية فغنيتها كما لم أغني عملا من قبل، هذا الحب والحماس انعكس على العمل لدرجة أننا اشتغلنا عليه بشكل متواصل ليل نهار واستغرق الأمر 4 أيام للحصول على النسخة النهائية للأغنية”.

وتابعت قائلة: “أتمنى أن تصل جميع هذه المشاعر للجمهور، خاصة وأننا اشتغلنا عليها بكثير من الحب” .

وعن موضوع أغنية “Des souvenirs”، صرحت النجمة المغربية أنه يدور حول فتاة تعيد شريط ذكرياتها وقصة الحب الرومانسية التي جمعتها بحبيبها وتتحسر على فقدانه وما خلفه هذا الفراق داخلها من آلالام  وأوجاع.

وبخصوص اختيارها لأغنية راي في جديدها، صرحت رقية ماغى: “هذه تجربتي الأولى في غناء الراي وهي تجربة أُغْنِي من خلالها ريبرتواري الفني الذي يضم العديد من الاغاني بلهجات وألوان وأنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة”.

الجدير بالذكر أن رقية ماغى تحضر لأغنية عراقية مع الفنان الكبير، صابر علي ويتم طرحها في الأسابيع القليلة القادمة.

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