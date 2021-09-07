المغربية إكرام العبدية تصدر أحدث أغانيها «هو مالو»

(فيديو)

المستقلة/- أصدرت الفنانة المغربية إكرام العبدية أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”  واختارت العبدية لجديدها عنوان “ هو مالو ”.

أغنية “هو مالو ”  رابع عمل فني لاكرام العبدية خلال سنة 2021، وينضاف هذا العمل ضمن باقة الأعمال التي بصمت من خلالها اكرام العبدية عن مسيرة فنية ناجحة، وقد تعاونت العبدية على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد أمير والملحن أشرف فقيهي و الموزع بدر المخلوقي، أما الكليب فتم تصويره في مدينة طنجة تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكورفتي.

للاشارة فقد أصدرت اكرام العبدية قبل أشهر أغنية بعنوان “غير أجي لدارنا”، والتي تعاونت من خلالها مع الكاتب سعيد الرماني على مستوى الكلمات والحان اكرام العبدية،  والتي عرفت نسب مشاهدة مهمة.

و تستعد العبدية للحضور بقوة في الساحة الفنية عبر إصدارها مجموعة من الأغاني التي تتنوع فيها مجموعة من الأنماط الغنائية بين المغربي العصري والراي و الخليجي.

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