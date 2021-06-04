المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة غسل الأموال

المستقلة/- نظم المعهد القضائي،اليوم الجمعة، ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الورشة هي الأولى ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال، وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل الأموال.

وأضاف أن “الورشة استهدفت ٢٦٣ مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من رئاسات محاكم بغداد والمحافظات، يقسمون على وجبات أسبوعية بواقع ١٥ مستفيدا في كل وجبة”.

وتابع أن “الورشة الأولى حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال و نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي”.

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