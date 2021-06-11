المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة “غسل الأموال”

 

المستقلة/- نظم المعهد القضائي،اليوم الجمعة، ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال للقضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم الورشة الثانية ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل الأموال”،لافتا إلى أن “الورشة شارك فيها 15 مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام”

وأضاف أن “الورشة حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال و نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي”.

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