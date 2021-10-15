المعهد القضائي ينظم ورشة خاصة بالضمانات القانونية بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي

المستقلة/- نظم المعهد القضائي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، ورشة عمل اليوم الجمعة بخصوص موضوع (الضمانات القانونية).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الورشة استعرضت موضوع الضمانات القانونية الواجب توفرها للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

واوضح ان”الورشة حضرها رئيس بعثة الصليب الاحمر جان جيروم كازبيانكا الذي القى كلمة البعثة بحضور السيدة مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي.

وأضاف أن “الورشة كانت مخصصة للقضاة واعضاء الادعاء العام في محكمتي استئناف بغداد الرصافة والكرخ .

وكان المعهد القضائي قد استضاف في وقت سابق ورشة عمل الخاصة بـ (القانون الدولي الإنساني والتحديات الإنسانية المعاصرة في العراق) والتي استعرضت عدة محاور تعلقت بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والضمانات القانونية الواجب توفرها للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

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