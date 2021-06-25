المعهد القضائي ينظم الورشة الرابعة في مجال مكافحة غسل الاموال

المستقلة/- نظم المعهد القضائي اليوم 25 /6 /2021 ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال تحت عنوان (التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسل الأموال ) بمشاركة نخبة من القضاة المتخصصين في هذا المجال .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، اليوم الجمعة، الورشة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال، لافتا إلى أن “الورشة شارك فيها 18 مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من كافة الاستئنافات”.

وأضاف أن “الورشة قد حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيد نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

روسيا تسجل أعلى درجات حرارة منذ أكثر من 104 أعوام

اخر الاخبار

بلينكن يحذر من اطالة أمد المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

اخر الاخبار

هند صبري تحصل على شارة وشهادة نوبل للسلام 

اخبار العراق

المعهد القضائي ينظم الورشة الرابعة في مجال مكافحة غسل الاموال

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يدعو الكاظمي الى عدم السكوت عن الفساد في كردستان

ثقافة وفنون

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية زوجها

اخبار مصر

مصر ترد على إثيوبيا حول توفير الكهرباء عبر سد النهضة

اخبار مصر

مصر ترد على إثيوبيا حول توفير الكهرباء عبر سد النهضة

اخر الاخبار

المغربي أمين سلطان يصدر close بإيقاعات تراثية مغربية

اخبار السعودية

السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن موسم الحج للعام 2021

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يناقش بشكل مطول مع نظيره الصيني ملف سد النهضة الإثيوبي

اخبار العراق

مجلس القضاء الاعلى ينظم ورش عمل لاشاعة الثقافة القانونية

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من “كارثة إنسانية” في سوريا

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية تعقب على تصريحات المبعوث الخاص بشأن الحوثيين والصراع في اليمن

اخر الاخبار

الأرصاد الجوية فى مصر تحذر المواطنين

اخر الاخبار

مصر.. تفاصيل الحالة الصحية المتدهوره لزوجة الرئيس الراحل أنور السادات

اخر الاخبار

مصر تحسم الجدل بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين