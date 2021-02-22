المعهد القضائي يعلن عن اسماء المقبولين في الدراسة للعام 2021 /2022 ‏‏

المعهد القضائي يعلن عن اسماء المقبولين في الدراسة للعام 2021 /2022 ‏‏

المستقلة/- أعلن المعهد القضائي, اليوم الاثنين عن أسماء المقبولين للدراسة في المعهد القضائي للعام الدراسي 2021 /2022 للدورة (43) .

وذكر بيان عن المركز الاعلامي أن “المعهد القضائي كشف عن اسماء الطلبة المقبولين للدراسة في المعهد للعام الدراسي 2021 /2022، ضمن الدورة (43) بعدما تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المعهد القضائي”.

واوضح أن “المقبولين في المعهد دخلوا اختباراً بمرحلتين تحريرية وشفهية وصولا للحصول على الدرجة الاخيرة المؤهلة للقبول في المعهد.