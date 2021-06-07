المعهد القضائي يستضيف مناقشة مسودة النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية

المستقلة/- استضاف المعهد القضائي اليوم الاثنين ورشة العمل الخاصة لمناقشة مسودة النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى  ان “الورشة ضمت مجموعتين الاولى عدد من اعضاء المحكمة الاتحادية (القاضي غالب عامر الغريباوي، القاضي حيدر علي نوري البازي، القاضي خلف احمد الجبوري، القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري اضافة الى  مازن ليلو راضي ممثلا عن  مجلس الدولة و فاتن محسن هادي مدير عام المعهد القضائي)، فيما ضمت المجموعة الثانية عدد من الاساتذة الجامعيين المختصين بالقانون الدستوري ( علي هادي الهلالي، علي فوزي الموسوي كلية القانون/ جامعة بغداد، عامر عياش كلية الحقوق/ جامعة تكريت، مها بهجت كلية القانون/ جامعة بغداد  منجد الحلو كلية القانون/ الجامعة المستنصرية مصدق عادل كلية القانون/ جامعة بغداد ).

وافاد بأن”من مخرجات الورشة كانت تشكيل لجنتين الاولى تختص بصياغة مسودة النظام الداخلي الجديد للمحكمة والثانية تختص بالتشاور”.

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