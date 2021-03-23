المعهد القضائي يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية

المستقلة/- عقد المعهد القضائي اجتماعا تشاوريا مع وفد الجامعة الأمريكية في العراق في مبنى المعهد تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وتعزيز أفاق التعاون المشترك مستقبلا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي بحثت مع وفد من الجامعة الأمريكية برئاسة رئيس الجامعة مايكل مولنكس آفاق التعاون المشترك بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بشأن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في الأيام المقبلة.

واطلع الوفد الزائر على أروقة وقاعات المعهد القضائي وعلى أعمال التأهيل والتطوير التي تمت في المبنى بعد انضمامه إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017.

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