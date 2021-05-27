المعلق الجزائري حفيظ دراجي يثير تفاعل العراقيين بتغريدة عن تظاهرات 25 آيار

المستقلة /- أثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، تفاعل العراقيين على تويتر بتغريدة عن تظاهرات 25 ايار.

وقال دراجي في تدوينة، تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “فلسطين لن تشغلنا عن عراقنا، عندما يستعيد الشعب العراقي وطنه سيتفرغ لقضيته الأم التي حملها الشعب في قلبه عبر التاريخ وكان دائما سندا لها”.

واضاف “حفظ الله العراق وشعبها الذي ذاق من الهموم ماذاق لكنه يصر على النهوض بوطنه مهما كانت الآلام”.

وختم بالقول: “الله معكم أيها الأحبة”.

وارفق تدوينته بصور من الاحتجاجات الشعبية العراقية.