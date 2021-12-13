المطلك يؤكد.. محمد الحلبوسي اصبح خارج الحسابات لتولي المنصب لولاية ثانية

المستقلة /- اكدت اطراف سياسية من مختلف الكتل، ان رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي اصبح خارج الحسابات لتولي المنصب لولاية ثانية، في وقت كشفت فيه بعض الأطراف عن وجود مخالفات قانونية ودستورية ارتكبها الحلبوسي خلال فترة توليه المنصب، مايضعه في مواجهة مباشرة مع القضاء.

وقال النائب السابق حامد المطلك في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الحلبوسي لن يتمكن من الحصول على رئاسة البرلمان مرة أخرى، خصوصا ان هناك رفض كبير من قبل معظم القوى السياسية لتجديد الولاية له كرئيس لمجلس النواب بدورته الجديدة”.

من جانب اخر، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، خلال حديثه تابعته المستقلة، تجديد الولاية للرئاسات الثلاث، في وقت توجه فيه الشعب لاحداث التغيير وعدم عودة نفس الشخصيات الى السلطة من جديد”.

الى ذلك، اكد السياسي المستقل باسم خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي لن تمكن من الحصول على رئاسة المجلس، حيث هناك رفض لعودته لهذا المنصب فضلا عن وجود الكثير من الدعاوى القضائية ضده، لارتكابه مخالفات قانونية ودستورية خلال فترة توليه رئاسة المجلس”.

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