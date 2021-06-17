المطلك : ما يجري من احداث هو تمهيد لاجبار العراق على التطبيع مع اسرائيل

المستقلة /- أكد رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، أن ما يجري في العراق هو تمهيد لاخضاع العراق واجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن ما جرى في 2003 مخطط صهيوني لتدمير العراق.

وقال المطلك في حوار تابعته  المستقلة، إن “ما جرى في عام 2003 من تدمير واحتلال أميركي للعراق هو مخطط صهيوني لتدمير البلد”، مبينا أن “كل ما يجري في العراق هو تمهيد لايصال الناس لمرحلة اليأس وبالتالي الذهاب للتطبيع”.

وحذر المطلك من أن “التطبيع سيشمل جميع دول المنطقة”، مشيرا إلى أن “البوصلة تغيرت بعدما كانت متجهة صوب القضية الفلسطينية”.

من جانب آخر رأى المطلك وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن “ العراق يتعرض لهجمة بربرية أسوأ من هولاكو”، معتبرا أن “الابقاء على الدولة الضعيفة افضل من الذهاب للفوضى”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

 الإمارات تبدأ تجربة لقاح “سينوفارم” على الأطفال دون 18 عاما

اخر الاخبار

الهيئة التطبيعية تفاوض البرتغالي كيروش لقيادة اسود الرافدين بدلا من كاتانيتش

الاخبار

شرطة كربلاء : القبض على رجل وولده الذي قام بقتل شقيقه الأصغر

اخر الاخبار

موقع : الحملة الانتخابية للجمهوريين ستقبل التبرعات بالعملات المشفرة

اخبار العراق

المطلك : ما يجري من احداث هو تمهيد لاجبار العراق على التطبيع مع اسرائيل

اخبار العراق

العمل تضع آلية لشمول ذوي الإعاقة بقطع الأراضي في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

خبير : ارتفاع اسعار النفط يحتم على الحكومة انهاء حصارها على الشعب

اخبار العراق

خبير : ارتفاع اسعار النفط يحتم على الحكومة انهاء حصارها على الشعب

اخر الاخبار

الهند تسجل أول حالة إصابة بعدوى “الفطر الأخضر” لشخص تعافى كورونا

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير و 15 مُوظَّفاً في كركوك

اخبار العراق

تحالف الفتح يحذر من تدخلات خارجية في ملف اجراء الانتخابات المبكرة

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية

اخبار العراق

محلل سياسي : منح الاقليم مبلغ 200 مليار بأثر رجعي هو اجراء غير قانوني

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب قوة الدولار

اخبار العراق

الرافدين : تعليمات ميسرة بشأن منح قروض السيارات في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

الحكومة تدرس تحويل الاسواق المركزية الى منافذ لعرض منتجات الوزارات

اقتصادية

ارتفاع أسعار الذهب بعد أكبر خسارة في خمسة أشهر الماضية