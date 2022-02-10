المطرف و الهندي يتألقان في جلسة كويتية في “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- ليلة غنائية خليجية عاشها جمهور “إكسبو 2020 دبي” على أنغام وإيقاعات الموسيقى والأغنيات الكويتية والخليجية التي قدمها كل من الفنانة آلاء الهندي والفنان مطرف المطرف على مسرح حديقة اليوبيل ضمن سلسلة أمسيات “جلسات في إكسبو”، والتي تقدّم للجمهور شهرياً بالتعاون بين “إكسبو 2020” والمنتج والمخرج صلاح الياسري عبر “الياسري للإنتاج الفني” وبنجاح تنظيمي مميز ضمن أعلى تقنيات المسارح والإضاءة والصوت.

وقد كانت الإطلالة الأولى للفنانة الكويتية آلاء الهندي التي استقبلها الجمهور الكبير الحاضر بحفاوة كبيرة، وتألقت وهي تؤدي مجموعة من الأغنيات على طريقة “الميدلي” ، الى جانب أغنياتها الشهيرة بين الجمهور والتي حققت مشاهدات عالية في “اليوتيوب”، واصفة مشاركتها في جلسات “إكسبو 2020 دبي” الخليجية بالمميزة والتي تعتبرها إضافة إلى مسيرتها الفنية.

وقالت الهندي: شرف لي أن أقف على هذا المرشح الضخم، لإحياء حفل ضمن أمسيات “جلسات في إكسبو”. إذ إن المشاركة في “إكسبو 2020″ تتيح للفنانين اتصالاً مباشراً بجنسيات مختلفة من العالم، وتعكس طريقة جديدة للوصول بثقافتنا و موسيقانا إلى العالم” شاكرة تعاونها مع الياسري للإنتاج الفني في التحضير لهذه الحفلة ضمن أعلى المستويات.

ووسط تفاعل جماهيري لافت، أدى المطرب الكويتي مطرف المطرف مجموعة من أشهر أغنياته، وتنقل بين أشهرها “أبيك تمر” و”إذا قلبك” و”نقطة وخلاص” و”من كل عقلك”، مؤكداً سعادته باختياره أحد المطربين المشاركين في حفلات الجلسات الخليجية في “إكسبو 2020 دبي”.

وقال المطرف: إن الحدث الدولي يقدم لوناً فنياً موسيقياً من كل بلد، وهي طريقة مميزة ومتفردة للتعرف إلى ثقافات دول العالم عبر الفن والموسيقى. ومما لا شك فيه أن “إكسبو 2020” يعد من أهم المنصات التي أجمع نخبة من الرواد وأبرز نجوم الغناء والموسيقي في مكان واحد”، شاكراً الجمهور الحاضر المتميز في تفاعله مع مختلف الأغنيات، ومثنياً على التنظيم الذي وصفه بالرائع تحت إشراف ومتابعة وتعاون “إكسبو 2020” والياسري للإنتاج الفني على رأسهم رئيس مجلس الإدارة المنتج صلاح الياسري.