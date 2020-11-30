المطربة التونسية غالية بنعلي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت المطربة التونسية غالية بنعلي ، عن تفاصيل ألبومها الجديد، والذى يحمل عدد كبير من الأغاني باللهجة المصرية ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكتبت “بن علي” فى منشورًا لها ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “من بركات الحجر الصحي؛ هذه المجموعة من الأغاني، تسمعونها قريبا إن شاء الله.. كل شاعر كل حرف كتبه كان لي معه قصة وحكاية.. كل موسيقى، كل صوت صدر من آلته، لي معه ومعها قصة وحكاية”.

وأضافت: “الحكاية .. وصل لا ينقطع مع بلد اسمه مصر، لا أتذكر متى بدأت قصتي معه.. ولكنني اتذكر أول رسائل العشق التي كانت تأتي في صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ورسائل العظمة في صوت الست، ورسائل الحب والغرام في شدو العندليب الأسمر.. وفِي دعاء الكروان، ورقصات سامية جمال، وكوميديا إسماعيل ياسين، وحركات زينات صدقي، وشخصيات الليلة الكبيرة، جاءت كل حكايات أهل البلد والصعيد والبندر”.

وتابعت: “كم أعطتني مصر من نفحات، وكم صقلت خيالي إلى أن قابلتها على أرض الواقع.. لم يكذب الشعراء ولا الأفلام ولم تكذب الأغاني.. هي خيال على أرض الواقع.. أردت أن أرجع إلى مصر بعضا من ما أخذته من خلال كلمات أولادها وبناتها ملفوفة في ألحاني عبر صوتي الذي صقلته ذاكرة تيممت وتوضت في الروح المصرية”.

و عن أغاني الألبوم، فهي: “قولوا لها- منتصر حجازي، في ناس.. وناس- صلاح جاهين، أنا حرة- فؤاد حداد، يا راسم الصبر- علاء الدين آغا، إزاي يا قمر- أحمد سلاموني، جريدي- وئام إسماعيل، ارتاح يا قلبي- منتصر حجازي، موجة جاية وموجة رايحة- رنا صبرا، برغم ذلك- منتصر حجازي، الليل كلام- أحمد ندا، اللهم هون- منتصر حجازي”.