المطالبة بالتحقيق  في اندلاع حريق بمولدة  كهرباء  أهلية

(المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. كشفت مديرية دفاع مدني ميسان عن  تقديمها طلب فتح تحقيق جنائي وكشف عن أسباب اندلاع الحريق في مولدة كهرباء اهلية في منطقة حي الثورة وسط مدينة العمارة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق الذي خلف أضرار مادية فقط.

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) ان فرق الدفاع المدني قامت  بتطويق النيران من عدة محاور وحالت دون وصول النيران إلى شاحنة محملة بأسطوانات غاز الطبخ كانت مركونة بجوار المولدة المذكورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وأضاف على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

يذكر أن مولدة كهربائية أهلية في منطقة الثورة مركز العمارة، تعرضت مساء الأمس لحرق مخزن الوقود (الكاز) وقامت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق دون تسجيل حالة وفاة.

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