المطالبة بإنشاء سد لتخزين مياه الامطار غربي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي محافظة كربلاء رائد المشهداني ، اليوم الاحد ، وزارة الموارد المائية ضرورة انشاء سد في منطقة الاخيضر لما له من فائدة كبيرة للمحافظة عموما والقضاء خصوصا في تخزين مياه الأمطار والسيول .

وقال المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مدير دائرة الموارد المائية وعدد من الكوادر الهندسية والفنية قاموا بجولة ميدانية لمواقع السيول وتجمع المياه في وادي الأبيض ، وقد حددوا بعض المواقع لاقامة سدود لتخزين مياه الأمطار “.

وأضاف إن “وزارة الموارد المائية اكملت المسح الميداني والفحوصات اللازمة لهذه المواقع بوقت سابق “.