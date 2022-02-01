المصممة العالمية منال عجاج تضع بصمتها في دبي اكسبو 2020

المستقلة/- خطفت مصممة الأزياء منال عجاج، الأنظار في معرض دبي اكسبو 2020، حيث قدمت تصميما جديدا في عالم الموضة، تزامنا مع الزيارة التي قامت بها ملكة جمال بريطانيا ايما روز كولينغريدج للإمارات.

وصرحت المصممة منال عجاج، أنها استوحت تصميمها من تاريخ بريطانيا العريق ومن الثقافة المعمارية، مضيفة أن هذا المنتوج كلفته المادية بلغت حوالي 180 ألف دولار، واستغرق تصميمه لساعات طويلة امتدت لحوالي 675 ساعة.

وقالت منال عجاج، أنه تزامنا مع الزيارة الأولى لملكة جمال بريطانيا ايما روز كولينغريدج للإمارات، أنها أرادت أن يكون هناك تعاون بينهما بإعتبارها مصممة أزياء، وبين الإكسبو كحدث عالمي، والذي يعد تظاهرة مهمة على صعيد الإمارات والعالم، وأيضا بمناسبة مشاركة بريطانيا في الإكسبو ، مردفة أنها لهذا السبب قررت أن تصمم منتوجا لملكة جمال بريطانيا، يحكي عن هويتها وعن تاريخ بلدها، وقامت بإطلاقه من معرض دبي اكسبو.

وأوضحت المصممة السورية منال عجاج، أن هذا التصميم شخصي وقامت بالإشتغال عليه في دار الأزياء الخاص بها مع فريق عملها، مضيفة أن عددهم حوالي 38 شخصا.

وعبرت منال عجاج، عن سعادتها بالأصداء الايجابية التي نالها تصميمها الجديد من لدن الجميع سواء على مستوى الإمارات او بريطانيا، وقالت أنها جد فخورة انها كانت ضيفة شرف بالجناح البريطاني، كما وجهت شكرها لإدارة دبي اكسبو.

وعن التصميم، صرحت مصممة الازياء أنه هو عبارة عن فستان ملكي مشغول بتطريز يدوي، من خيوط الحرير وخيوط الذهب، ومرصع بأحجار الشوارفسكي والأحجار الكريمة، مثل الزمرد والياقوت والروبي، واكدت منال عجاج أن هذا المنتوج يحمل في ثناياه العديد من الرسائل منها تاريخ أعمدة الإضاءة الموجودة في لندن، وأسوارها التاريخية، و يتضمن كذلك ، قصر باكنغهام في لندن، الذي يعد من أعرق المباني التاريخية، والمقر الرسمي لملوك بريطانيا، كما يحكي هذا الفستان أيضا تضيف منال عجاج ، عن أكثر المعالم التاريخية شهرة في المملكة المتحدة، برج الساعة المعروف بإسم بيغ بن، والذي تم تحويل اسمه إلى برج إليزابيث لتكريم جلالة الملكة إليزابيث الثانية في اليوبيل الماسي لها.

وعن السر في اختيارها للون الذهبي تابعت عجاج، أنها اختارت هذا اللون باعتباره اللون الأساسي، الذي تعكسه الشمس في مدينة الضباب، مشيرة إلى أن الفكرة اكتملت مع غطاء الرأس المصنوع من الذهب والعباءة الواسعة التي تعرض الدروع الزخرفية والشعارات الرمزية لساعة بيغ بن من الأشواك، والكراث، والنفل، ووردة تيودور.

وأعربت ملكة جمال بريطانيا ايما روز كولينغريدج، عن اعجابها بهذا التصميم، قائلة أنها تتشرف بهذا العمل الرائع، في حين لقي هذا المنتوج استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما نوهت كذلك العديد من الشخصيات المرموقة مثل الإعلامي مصطفى الآغا، بالتصميم الجديد لمنال عجاج.

ويشار إلى أن جلسة التصوير التي خصصت للتصميم الجديد للمصممة منال عجاج، تمت داخل الجناح البريطاني في دبي اكسبو 2020، كما عرفت حضور حشد من وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن، منال عجاج تعتبر من بين أشهر مصممي الأزياء في العالم، والتي دخلت عالم الموضة في سن مبكر، كما حققت نجومية كبيرة في جميع العروض التي تقدمها سواء على المستوى العربي او العالمي، منها عرض أبجديات الياسمين 1 في برلين خلال سنة 2014، أبجدية الياسمين 2 في بيروت، وأبجدية الياسمين 3 في لوس انجلوس… كما حصدت على العديد من الجوائز منها جائزة أصغر مصممة ازياء في سنة 2000 ، وجائزة الشيخ منصور بن زايد، وجوائز في لوس انجلوس وهوليود…